Mercedes cria "EQ Lounge" autosustentável na Nazaré

Leia Também Metade das encomendas da Mercedes em Portugal já são híbridos plug-in

A Mercedes-Benz Portugal criou na Nazaré o "EQ Lounge", um espaço autosustentável que irá acolher iniciativas, debates e eventos ligados ao tema do ambiente e da sustentabilidade.Na apresentação do novo espaço, esta quarta-feira, o CEO da marca alemã em Portugal, Holger Marquardt sublinhou a estratégia do grupo automóvel alemão para alcançar a "neutralidade carbónica" em 2039.Marquardt indicou que a Daimler, casa-mãe da Mercedes, aposta em "estratégias de negócio sustentáveis" e reforçou esta ideia lembrando a meta no plano estratégico "Ambition 2039", lançado em 2019, que definia como metas a neutralidade carbónica em toda a cadeia de valor. Aliás, disse, a Mercedes pretende fazer a tradição do conceito cadeia de valor para o "ciclo de valor", com uma "utilização responsável de todos os recursos, desde a água e energia passando pelas matérias-primas".As seis áreas estratégicas do "Ambition 2039" incluem também questões como a segurança na mobilidade, associada a sistemas de assistência ao condutor e à condução autónoma, a proteção de dados, "um aspeto que ganha importância com a crescente digitalização" e também os direitos humanos, assegurando que os fornecedores não explorem os trabalhadores, violando os direitos humanos.Coube a Jorge Aguiar, diretor de marketing e comunicação da Mercedes Portugal, detalhar o projeto do EQ Lounge.O edifício localizado junto ao porto da Nazaré é "autosustentável", contando com painéis fotovoltaicos e recorrendo a baterias em fim de vida de automóveis da marca alemã para acumular a energia.O espaço foi reinventado com recurso a material reciclado e reutilizado, incluindo materiais recuperados do lixo, madeira queimada do incêndio de 2017 no pinhal de Leiria e madeira e outros materiais de antigos barcos da Nazaré.O conceito, acrescenta, é "um espaço aberto à comunidade" e que servirá para acolher diversas iniciativas, podendo também ser utilizado para apresentações em Portugal de modelos da marca.Numa fase posterior, revelou, terá um "museu da história do Garrett McNamara na Nazaré".O surfista norte-americano que colocou o "canhão" da Nazaré no mapa em 2011 ao surfar a maior onda do mundo é embaixador da Mercedes-Benz.McNamara disse na apresentação do EQ Lounge que está "muito entusiasmado" com o projeto e manifestou o desejo de que o espaço permita sensibilizar o máximo de pessoas para as questões ambientais e de sustentabilidade. "Quero ser lembrado como um 'eco-warrior' sustentável", disse.Em aberto, mas não para o curto prazo, ficou a possibilidade de criar espaços similares noutros pontos do país. No entanto, Holger Marquardt considera "prematuro" avançar já. "Queremos ver como resulta o EQ Lounge da Nazaré e depois veremos se iremos criar outros", defendeu.