Projeto de 2 milhões quer tornar ciclo de vida de transformadores de potência mais sustentável

Em declarações à agência Lusa, António Lucas Soares, investigador do INESC TEC, explicou hoje que o projeto, intitulado Transformer 4.0, pretende, através do desenvolvimento de uma plataforma digital, contribuir para a sustentabilidade económica e ambiental da produção e operação dos transformadores de potência.



"A indústria está a evoluir e é fundamental que estes transformadores sejam mais eficientes para ir ao encontro de todas as exigências ambientais", disse o investigador, acrescentando que, para tal, a equipa vai basear-se no conceito de 'digital twin', abordagem que tem vindo a ser aplicada em áreas como da construção, automóvel e saúde.



A plataforma digital, que permite obter dados em tempo real através de sensores, vai dar informação direta, assim como "indicações mais inteligentes", sobre o que se poderá vir a passar no transformador de potência, "algo que será muito importante, por exemplo, para as questões de manutenção" destes equipamentos.



"Um dos aspetos mais imediatos deste projeto é fazer com que esta nova forma de desenvolver e gerir os transformadores de potencia, gerir o seu ciclo de vida, se torne bastante mais eficiente e permita uma sustentabilidade económica mais interessante", referiu o investigador.



António Lucas Soares acrescentou ainda que os resultados deste projeto podem vir a "facilitar e promover a gestão integral" destes equipamentos, bem como a criação de novos modelos de negócio com base nos dados gerados.



Além do INESC TEC, integram este projeto com uma duração três anos a Efacec, o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Cofinanciado em dois milhões de euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através dos programas Compete2020, Norte2020 e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o Transformer 4.0 é um dos quatro projetos da parceria internacional MIT Portugal nas áreas de Digital Transformation in Manufacturing and Sustainable Cities.