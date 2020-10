Bancos brilham pouco na sustentabilidade

90 Cumprimento Nenhum dos 30 bancos inquiridos mostrou cumprir com mais de 90% dos critérios de sustentabilidade.

Bancos inovam na oferta ESG Além de oferecerem produtos de investimento que respeitam critérios de sustentabilidade, os bancos portugueses têm avançado outras soluções. Um dos ónus são os cartões. O BCP vai lançar um cartão produzido com plástico reciclado e biodegradável, paralelamente à iniciativa de permitir ao cliente que possua apenas um cartão virtual, dispensando o físico. Nesta linha, o Santander tem desde o início do ano os cartões Carbon Neutral, que possuem uma pegada ambiental nula no que toca às emissões de carbono. Para concretizar este objetivo, o Santander apurou o valor das emissões de carbono geradas na produção e expedição dos cartões e reduziu a impacto nulo através do apoio a um projeto de conservação da Floresta Amazónica do Acre, no Brasil.



Numa ótica mais social, o BCP Incentiva os clientes com cartões de crédito Gold, Platinum e Travel Mate Business a rebater os pontos do cartão em donativos para Instituições Particulares de Solidariedade Social ou em seis artigos amigos do ambiente, produzidos através de materiais reutilizáveis.

A consultora e auditora Mazars avaliou 30 bancos europeus quanto às práticas de sustentabilidade e concluiu que nenhum atinge um patamar da excelência, cumprindo mais de 90% dos critérios considerados. A maior parte das instituições - 57% - não consegue ainda cumprir com a maioria dos critérios. Contudo, a Mazars acredita que o desempenho de sustentabilidade tem tendência a melhorar nos próximos anos. Em Portugal, o Negócios falou com alguns dos maiores bancos para perceber o caminho que por aqui se está a traçar, e que é em muito semelhante ao que a consultora deteta nos pares europeus.A Mazars começa por avaliar até que ponto a sustentabilidade faz parte da cultura da empresa. Embora a maioria dos bancos "afirmem estar a incorporar a sustentabilidade, isto nem sempre se reflete na sua estratégia corporativa, na governança e políticas". A ilustrar esta aceção está a estatística de que apenas 13% dos bancos possuem incentivos financeiros relacionados com sustentabilidade ao nível da administração ou dos seus executivos de topo.Em Portugal, o Santander afirma que uma das componentes da parte variável da remuneração são os resultados alcançados nos compromissos de banca responsável. Na Caixa Geral de Depósitos, a sustentabilidade conta para a avaliação dos membros da administração e dos restantes colaboradores. O BPI e o BCP não possuem estas práticas, mas o BCP prevê incluir estes critérios na avaliação, à semelhança da CGD, já em 2021. Todos estes bancos afirmam ter estratégias desenhadas no que toca à sustentabilidade e reportam o respetivo desempenho através de relatórios.A Mazars sugere como boa prática constituir um comité a nível do "board" que se dedique às matérias de sustentabilidade e revela que não chegam a um terço os bancos que definem objetivos SMART para esta área, ou seja, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazos definidos.Apenas 43% dos bancos avaliados pela Mazars integram estes fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) na sua análise de risco, utilizando métodos qualitativos e quantitativos. A consultora aconselha um reforço nos métodos quantitativos, que são menos comuns.Em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos afirma que o impacto socioambiental é considerado pela direção de rating na avaliação qualitativa de fatores de pontuação na hora de conceder crédito, como é o caso do perfil de negócio, quadro político jurídico ou ambiente regulatório. Os Princípios CGD de Exclusão e Limitação Setorial estabelecem uma lista de princípios subjacentes a atividades e projetos que são restringidos ou excluídos da sua política de crédito. Também é com base nos Princípios Éticos e Boas Práticas Empresariais que o banco procura mitigar o risco junto dos fornecedores contratados.O Santander garante que na análise de risco global há também uma avaliação do risco ambiental, e que atualiza com "muita regularidade" as políticas setoriais que excluem, restringem ou obrigam a uma análise mais aprofundada antes do financiamento. Como setores sensíveis a instituição enumera a defesa, energia, mineração, metais e "soft commodities" (matérias-primas agrícolas como o óleo de palma, soja e madeira). O BPI refere ter como fatores de exclusão atividades de elevado impacto ambiental, o trabalho infantil, trabalhos forçados ou participação em abusos dos direitos humanos, assim como o incumprimento das normas em vigor em matéria de saúde e segurança no trabalho. O BCP diz ter em curso um processo de aprofundamento da inclusão de critérios ESG na política de gestão de risco.No contexto europeu, a maioria dos bancos oferece produtos ambientalmente responsáveis, mas falha em desenvolver uma oferta que atenda a problemas socioeconómicos na mesma extensão, aponta a Mazars. Em Portugal, o BPI, Santander e Caixa Geral de Depósitos respeitam esta tendência. No caso do BCP, a predominância entre os produtos responsáveis recai sobre o social, com linhas de crédito bonificadas para entidades da economia social ou empresas criadas por desempregados, por exemplo.A sustentabilidade não é relevante apenas pelas obrigações que existem perante acionistas e stakeholders. "Um banco que cumpra os critérios de sustentabilidade tem melhor reputação, e naturalmente terá melhor desempenho, porque atrairá clientes que querem trabalhar com um banco que cumpra", salienta Duarte Pitta Ferraz, professor catedrático de Governança e Banca na Nova SBE. "Hoje há uma maior consciencialização sobre este tema, mas há ainda um caminho a percorrer na forma como os conselhos de administração tratam do tema", acrescenta. Apesar de, no que toca à governança, os bancos estarem sujeitos "a padrões de exigência muito altos" impostos pelos supervisores, os temas do ambiente e sociais não são "tão transparentes", avalia. Aqui, aconselha-se a lógica de "comply or explain": quando não se cumpre um critério, explica-se o porquê e avança-se o prazo em que se pensa cumpri-lo.