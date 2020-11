Projeto leva sustentabilidade para as políticas públicas locais

É fundamental a quarta dimensão da sustentabilidade, ou seja: envolver os atores locais em todas as iniciativas, como as escolas, as ONG e as empresas, entre outras. Luísa Schmidt

Plataforma permite encontrar projetos replicáveis Coruche foi um dos municípios convidados a fazer parte da fase-piloto da Plataforma ODSlocal, por isso falámos com a técnica responsável pelo projeto para perceber o que fizeram até agora e como irão agir daqui para a frente. Rosa Lopes espera que "a plataforma venha a ser muito útil para partilha de ideias entre os municípios pois haverá, certamente, projetos de outras autarquias que poderemos identificar como replicáveis no nosso território".



A técnica explica ao Jornal de Negócios que "começámos por inventariar junto dos outros serviços da Câmara todos os projetos realizados no último ano ou em curso, identificando o prazo de duração, custo, se era financiado ou não e os parceiros envolvidos, para que avaliássemos se ‘respondiam’ a algum ODS". Depois dessa fase "introduzimos na plataforma todos esses projetos com a identificação dos ODS incluídos".



Rosa Lopes afirma que "a participação na plataforma permitiu-nos fazer um ‘retrato’ mais preciso da situação dos ODS no município de Coruche e identificar melhor quais os ODS em que estamos adiantados e aqueles em que temos mais caminho a percorrer".



Os projetos introduzidos por esta autarquia estão atualizados até dezembro de 2019. Este ano, os projetos foram decorrendo e "iremos avançar com outros, em parceria com empresas e outros agentes do concelho mas, devido à pandemia alguns dos objetivos ficaram em standby, no entanto, surgiram outras iniciativas que não estavam previstas, como a atribuição de computadores a crianças de famílias carenciadas para poderem assistir às aulas online, que irão agora ser contabilizadas nos ODS respetivos", adianta a técnica responsável pela ODSlocal em Coruche.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e foi aprovada em setembro de 2015 por 193 membros, decorrente do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.A Plataforma ODSlocal, que assenta na mobilização de decisores e técnicos municipais, agentes locais e cidadãos em relação aos ODS propostos pelas Nações Unidas na Agenda 2030, visa criar um movimento nacional ODSlocal a que os municípios queiram aderir, envolvendo os restantes atores públicos e da sociedade civil.O projeto tem como parceiros o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa), a 2adapt e é apoiado pela Fundação "la Caixa". A plataforma apoia-se num portal online dinâmico (www.odslocal.pt), que permite visualizar e monitorizar os contributos e progressos de cada município em relação aos ODS, com um rigoroso controlo de qualidade da informação e envolvimento de atores e respetiva capacitação.A ODSlocal funcionará como "barómetro para se perceber o progresso de cada município em relação aos ODS e permite também o estabelecimento de metas para estimular esse progresso", explica Luís Schmidt ao Jornal de Negócios.A plataforma ODSlocal é, por isso, um instrumento que visa dinamizar e apoiar as câmaras municipais na gestão dos desafios de sustentabilidade e a promoção de iniciativas inspiradas nos ODS, capacitando as comunidades locais (municípios, agentes económicos e sociais e cidadãos), com metas bem definidas e mensuráveis, contribuindo para melhorar a vida das comunidades locais e estabelecer maior proximidade aos cidadãos.A plataforma já funcionou durante mais de um ano com sete municípios-piloto (escolhidos de forma a representar o território nacional), a saber: Bragança, Cascais, Castelo de Vide, Coruche, Loulé, Seia e Viana do Castelo. Entretanto, 45 câmaras aderiram já a esta iniciativa (entre elas Lisboa), assinando hoje as Cartas de Compromisso, evidenciando assim o empenho em colocar as várias dimensões da sustentabilidade no centro das suas políticas e da sua ação diária. Luísa Schmidt destaca que "é fundamental a quarta dimensão da sustentabilidade, ou seja: envolver os atores locais em todas as iniciativas, como as escolas, as ONG e as empresas, entre outras" referindo que "os ODS são estabelecidos à escala mundial e depois nacional mas é mais fácil a sua leitura e exequibilidade ao nível local", tendo "potencial para criar uma revolução silenciosa no terreno".A investigadora principal do OBSERVA adianta que, no âmbito do projeto, serão distinguidos os municípios com melhores desempenhos ou trajetórias de evolução mais favoráveis "através de iniciativas que incluem a realização de uma conferência nacional anual, a atribuição do Prémio ODSlocal e do Selo ODSlocal".Um dos objetivos é também "exportar" esta iniciativa para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), adianta Luísa Schmidt, referindo também que "apresentei o projeto na Alemanha numa reunião dos Conselhos de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde estavam 70 países, e a reação foi muito positiva".A plataforma ODSlocal vai ter por base os cinco C, diz Luísa Schmidt: "Cooperação - entre entidades e entre municípios, porque depois irá estabelecer-se uma rede; Capilaridade - chegar a todos os municípios que conseguirmos, pequenos e grandes; Comunicação - que é muito importante neste projeto; Capacitação - vamos fazer sessões com os técnicos das autarquias, que é quem está no terreno e pode envolver os outros atores locais; e Concretização - colocar a informação no portal, que é muito user-friendly, e a que todas as pessoas podem ter acesso, criar um ‘movimento de sustentabilidade’ e uma ‘comunidade de atores’, bem como a rede nacional de municípios".O portal terá informação dedicada e atualizada anualmente sobre os indicadores de cada um dos 17 ODS; o mapeamento georreferenciado de projetos e boas práticas de sustentabilidade existentes em cada município levados a cabo pelas autarquias e outros agentes e instituições locais; e uma área privada e autónoma de gestão e sistematização da informação com funcionalidades de exportação e de elaboração de sínteses informativas.Ao nível da Capacitação, a investigadora principal do OBSERVA explica-nos que está a ser desenvolvido um programa de capacitação de agentes para a sustentabilidade local, envolvendo autarcas, técnicos e atores-chave dos municípios, com o objetivo de criar uma rede nacional de formadores sobre ODS e Agenda 2030 à escala local. Este programa tem em vista implementar laboratórios dinâmicos, assegurando um envolvimento responsável por parte dos diversos atores e estimulando parcerias para a construção de redes de sustentabilidade.O único critério que um município tem de cumprir para aderir à Plataforma ODSlocal é ser um município português, tendo de subscrever a Carta de Compromisso e designar um técnico superior responsável pela articulação do município com a Plataforma.Relativamente ao Portal ODSlocal, existem duas opções de subscrição: uma versão base (acesso básico ao portal ODSlocal - conta de utilizador e gestão de projetos; acesso a conteúdos e atualização automática de indicadores; participação em workshops e sessões colaborativas regionais; integração e acesso à exposição geral da plataforma online); e uma versão avançada na qual tem acesso premium à ferramenta de monitorização, com possibilidade de criação de novos indicadores específicos; bem como a várias funcionalidades (criar e gerir uma equipa interdepartamental; ferramenta simplificada de exportação de dados e gráficos; acesso ao helpdesk e apoio técnico; entre outras).