Alemanha tem os estímulos mais verdes do mundo

Durante a crise financeira de 2008-09, cerca de 15% dos estímulos injetados na economia global foram destinados para iniciativas verdes. No início do mês, a Alemanha fixou 130 mil milhões de euros para o pacote de recuperação da pandemia, com cerca de 30% a serem gastos em atividades que reduzirão as emissões. O que mudou?





Uma resposta simples é que estamos a aprender com erros do passado. Após a crise financeira, governos forneceram estímulos fiscais com o principal objetivo de sair da crise. Funcionou, mas a Europa, em particular, mais tarde mergulhou na estagnação.