Alexandre Scarlet: "A Allianz é um parceiro ativo no caminho da transição climática"

É indiscutível o papel que a indústria seguradora tem neste esforço enorme. O setor sempre esteve comprometido com o combate às alterações climáticas. Uma breve análise a todo o processo de criação dos tópicos relacionados com a transição climática é suficiente para verificar que nos primórdios daquelas que foram as decisões e as discussões nas Nações Unidas e na União Europeia, houve sempre uma intervenção ativa direta de players mundiais do setor segurador. "Estivemos presentes, desde logo, e fizemos a transição para as finanças sustentáveis, nos Technical Expert Groups, que foram os pioneiros do que é a plataforma para as finanças sustentáveis", diz Alexandre Scarlet, CFO da Allianz Portugal, na talk "Finanças Sustentáveis – Boas práticas compensam", organizada pelo Jornal de Negócios no âmbito da iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30.

"Pertencemos a várias iniciativas relacionadas com a construção de fundos que, de alguma forma, ajudam a fazer a transição dos portefólios ativos que cada uma das empresas possui, como também ajudamos a que esta transição das empresas beneficie do expertise que a indústria seguradora tem."

Este é um esforço que só terá sucesso se todas as atividades, todas as indústrias e todas as empresas trabalharem de forma concertada.