Altri distinguida com rating B(om) no combate às alterações climáticas

A CDP – Disclosure, Insight, Action, organização internacional sem fins lucrativos que se apresenta como o maior e mais completo sistema global de divulgação de informação ambiental, distinguiu a Altri com rating B no seu programa Alterações Climáticas.

"Esta avaliação coloca a empresa na liderança do seu setor em matéria de combate às alterações climáticas, a nível internacional", realça a produtora de pasta e papel, em comunicado, frisando que a classificação obtida pela Altri é "superior ao score C que constitui a média do setor de pasta e papel, e também o rating médio na Europa".

A edição de 2020 foi a primeira em que esta empresa participou, "obtendo uma classificação que a coloca entre as empresas melhor preparadas para responder aos riscos e oportunidades que as alterações climáticas colocam ao negócio", sublinha a Altri (empresa que tem uma estrutura acionista semelhante à da Cofina, que controla o Negócios).

De acordo com a empresa, entre os parâmetros avaliados pelo CDP (Carbon Disclosure Project), "a Altri atinge a pontuação máxima nas iniciativas de monitorização e redução de emissões classificando em B na generalidade dos parâmetros avaliados".

"Estamos muito satisfeitos por assumirmos, no primeiro ano em que nos submetemos à avaliação do CDP, um rating que coloca a Altri num lugar cimeiro em termos da estratégia de combate às alterações climáticas, acima do rating do seu setor a nível mundial e acima da média das empresas europeias", afirma José de Pina, CEO da Altri SGPS.

"A Altri é hoje uma referência mundial e constitui um ‘benchmark’ internacional no seu setor de atividade em áreas como a eficiência da gestão da água, na energia ou no controlo de emissões. O nosso compromisso passa por, muito proximamente, atingir níveis de excelência nas diversas áreas, contribuindo ativamente para o combate às alterações climáticas", enfatiza o mesmo gestor.

A Altri, que ocupa um lugar no top 10 de produtores de pasta mundiais, é líder na produção de energia elétrica a partir de biomassa em Portugal, tendo sido também o primeiro emitente português a realizar e a cotar a obrigações verdes na Euronext Lisboa.

A Altri registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 24,3 milhões de euros, o que reflete um recuo de 73,2% face ao mesmo período do ano passado, tendo registado receitas totais de cerca de 469,5 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo homólogo de 19,3%.