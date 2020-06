Covid-19 reduz emissão de green bonds a quase metade mas é "temporário"

A emissão de dívida verde por parte das empresas foi reduzida a praticamente metade desde o início de 2020, comparando com o ano anterior, na qual atingiu níveis históricos, assinala a Morningstar. Ainda assim, a expectativa é que esta redução seja temporária, aferem os mesmos analistas.





Em 2019, foi emitido um recorde de 261,9 mil milhões de dólares em dívida verde, de acordo com os dados reunidos pela Climate Bond Initiative. Mas, em 2020, a epidemia de covid-19 veio cortar as emissões da maioria dos tipos de dívida a partir de fevereiro. No caso da dívida verde, a quebra nas emissões foi de 36% para os 66,6 mil milhões de dólares entre janeiro e maio.