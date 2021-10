FINANÇAS SUSTENTÁVEIS – BOAS PRÁTICAS COMPENSAM

21 DE OUTUBRO | 18H00

O Jornal de Negócios lança, pelo segundo ano consecutivo, o maior ciclo de talks sobre Sustentabilidade. Na sexta semana vamos debater « Finanças Sustentáveis | Boas práticas compensam» com a presença de grandes oradores especialistas no tema. Os tópicos a debate serão:

A importância das finanças sustentáveis para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Green Deal europeu.

O uso dos critérios ESG na avaliação do risco e as implicações nas decisões de investimento.

Vantagens do financiamento sustentável para as empresas e tipo de instrumentos.

Vantagens e desvantagens dos produtos ESG para os investidores.

Bons exemplos e boas práticas de finanças sustentáveis em Portugal.

O debate será transmitido no dia 21 de outubro, às 18h00, no Site e Facebook do Jornal de Negócios e as conclusões publicadas num suplemento dedicado.

Saiba mais em sustentabilidade.negocios.pt/talks

PROGRAMA

18h00 Boas-Vindas

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

18h05 Abertura Institucional

João Nuno Mendes, Secretário de Estado das Finanças

18h15 Keynote Speaker

Ricardo Mourinho Félix, Vice-Presidente do BEI Banco Europeu do Investimento

18h30 PAINEL DE DEBATE | Critérios ESG nas decisões de investimento

Miguel Maya, CEO, Millennium bcp

Isabel Ucha, CEO, Euronext Lisbon

João Pratas, Presidente, APFIPP

Sofia Santos, Sustainable & Conscientious Economist, Systemic Sphere

19h10 PAINEL DE DEBATE | Finanças sustentáveis alinhadas com a estratégia das empresas

Paula Guerra, Diretora financeira, EDP

Alexandre Scarlet, CFO, Allianz Portugal



Moderação: Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

19h40 FIM