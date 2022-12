Mértola e Seixal distinguidos por melhores práticas municipais

As iniciativas "À Noite no Mercado", no município de Mértola, e "Seixal ON", levada a cabo no município do Seixal, foram distinguidas como Melhor Prática Individual nos Prémios ODSlocal, promovidos pela Plataforma ODSlocal. Os prémios visam promover as boas práticas e a sustentabilidade, distinguindo os municípios e outras entidades pelo seu contributo, ao nível local, para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda 2030 das Nações Unidas.





A iniciativa "À Noite no Mercado" visa sensibilizar a comunidade local e os visitantes de Mértola para a prática de uma alimentação local, sazonal, limpa e saudável. A "Seixal ON" agrega um conjunto de ideias e projetos inovadores, com soluções tecnológicas promotoras do conhecimento nas áreas do ambiente, biodiversidade, mobilidade, energia, descarbonização, qualidade do ar e alterações climáticas.





Nesta categoria foram ainda entregues duas menções honrosas: ao município de Loulé, pelo projeto "Comunidade Energética Escolar", que promove a produção de energia renovável em escolas, sobretudo para autoconsumo, incluindo uma componente pedagógica. E ao município de Fornos de Algodres, com a iniciativa "Monitorização da Qualidade da Água nos Fontanários Públicos do Concelho de Fornos de Algodres", que consiste na recolha e monitorização da qualidade da água nos fontanários selecionados, para que as populações tenham acesso a este recurso com segurança no seu dia-a-dia.





Na categoria Projetos Locais para os ODS, desenvolvidos pela sociedade civil, há três vencedores. Na dimensão Planeta, a associação Business as Nature conquistou o prémio com o projeto "#fishing the plastic", no município de Ovar. Este contribui para a redução do lixo marinho plástico, através do envolvimento da comunidade piscatória local na sua recolha e encaminhamento e através do incentivo à redução do uso de plásticos em restaurantes e bares de praia.



Na dimensão Pessoas, foi premiado o projeto "Conservar Afetos Femininos", da associação Agir Pelo Planeta, no município de Matosinhos. Este projeto estimula o empreendedorismo, a inovação social e o empoderamento de mulheres em situações de fragilidade social.



O prémio na dimensão Prosperidade coube à Rede Europeia Anti-Pobreza, com o projeto "Da Terra à Mesa – Um sal(to) que nos tempera", no município de Aveiro. Este projeto intervém no sentido de melhorar a segurança alimentar de populações carenciadas, promovendo também a saúde através de uma alimentação adequada e de atividade física.





Foram ainda entregues os Selos ODSlocal, certificação que distingue os municípios signatários da versão avançada da Plataforma ODSlocal que evidenciam um elevado grau de compromisso com a sustentabilidade local.







A entrega de prémios aconteceu no âmbito da conferência "Caminhos, Dinâmicas, Futuros", que decorreu nesta quarta-feira em Loulé e contou com a intervenção de Lorenz Gross, economista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com conhecimento sobre a concretização de ODS em cidades e regiões de vários países do mundo.





"É muito interessante saber que a plataforma de ODSlocal já tem mais de 90 dos cerca de 300 municípios em Portugal que aderiram a este projeto e que mostram as suas boas práticas. Penso que isso é muito importante, porque não se trata apenas do progresso em termos de dados puros, é muito importante que os municípios também mostrem as suas boas práticas", referiu o economista.