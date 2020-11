Leia Também É uma disfunção não haver mais mulheres na liderança

"Portugal Inovação Social é uma experiência pública pioneira na Europa para criar condições para que a sociedade civil organizada possa ter novas respostas. É uma iniciativa pública para promover e apoiar a inovação social em Portugal, que mobilizou 150 milhões de euros no âmbito do Fundo Social Europeu", referiu Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. Tem quatro instrumentos de financiamento e apoia projetos através de candidaturas a concursos específicos. Neste tem aberto um último dos concursos de uma medida chamada parcerias para o impacto.Já foram aprovados 579 projetos para a inclusão. Deu o exemplo de um projeto que está a ser desenvolvido, o ValorIn, criado em março de 2016, pelo MADI de Vila do Conde. "Combate a discriminação que concentra num único local diferentes espaços fabris de indústrias locais, que assim externalizam a produção de parte do seu ciclo, e emprega só pessoas com deficiência. Ajuda a desconstruir o preconceito que há nas indústrias em relação à eficiência e à qualidades destas pessoas que depois são empregadas na indústria", refere Filipe Almeida.Neste ecossistema de empreendedorismo social em Portugal, uma parte significativa destes empreendedores são mulheres. Nas contas de Filipe de Almeida as mulheres representam cerca de 40% dos empreendedores, e das lideranças dos projetos e das organizações."É um movimento de geração espontânea que não é provocado por quotas", considerou Filipe Almeida. Na sua opinião, "no empreendedorismo social, o foco não está na sustentabilidade económica, na acumulação capitalista ilimitada, no setor privado. Neste caso, o impacto está na transformação da vida das pessoas. É um contexto mais favorável na forma como que se desenvolve."Em forma de conclusão referiu que as mulheres estão mais bem preparadas para o futuro porque as perguntas que vão ser feitas no futuro ao mundo empresarial vão ser as perguntas que já começam a ser feitas a qualquer indústria. "São, além do dinheiro que ganham, dos resultados que têm, que impacto estão a ter na sociedade, que transformação tem na vida das pessoas. Desse ponto de vista, o género feminino pode ensinar muito ao que foi a liderança clássica do género feminino", disse Filipe Almeida sublinha o presidente da Portugal Inovação Social.