Fórum Económico Mundial divulga roteiro para ajudar cidades a serem mais sustentáveis

O Fórum Económico Mundial (FEM) acaba de publicar um roteiro composto por quatro relatórios que incidem sobre a forma como as cidades podem adotar uma abordagem sistémica para se financiar e realizar projetos de transformação urbana, com vista à criação de cidades mais inclusivas e sustentáveis.



O conjunto de relatórios é liderado pelo Conselho Mundial do Futuro das Cidades (CMFC), que reúne 45 especialistas sectoriais de todo o mundo.

Cada relatório - sobre modelos de financiamento de cidades, adoção de tecnologias, inclusão urbana e preparação climática - orienta os líderes das cidades com estudos de casos e conjuntos de ferramentas para gerir com sucesso projetos digitais e novos modelos de financiamento para alcançar cidades mais equitativas e preparadas para as alterações climáticas.







"As cidades estão na linha da frente da mitigação e adaptação ao clima. Estão também sob pressão para melhorar o nível de vida dos residentes e aumentar a coesão da comunidade, ao mesmo tempo que avançam para o desenvolvimento sustentável", refere Alice Charles, líder de Transformação Urbana do FEM. "Para responder a estas elevadas expectativas, as cidades precisam de desenvolver estratégias utilizando uma perspetiva sistémica para produzir uma infraestrutura urbana resistente ao carbono e ao clima. O Conselho Mundial do Futuro das Cidades fez um trabalho extraordinário com estes relatórios para fornecer às cidades as ferramentas de que necessitam neste momento", acrescenta em comunicado do FEM.







O Conselho propõe uma abordagem sistémica em quatro áreas-chave. Juntos, os quatro relatórios fornecem um roteiro para as cidades se tornarem mais equitativas e resistentes aos choques e tensões causados por conflitos globais, alterações climáticas e tecnologias em rápida mudança.





Financiamento das cidades

As receitas e finanças das cidades devem ser repensadas. O CMFC propõe uma abordagem sistémica do financiamento para a transformação urbana com acesso a uma gama diversificada de fontes de receitas para fazer evoluir tanto as infraestruturas tradicionais como as verdes. O aumento das receitas da cidade exigirá uma revisão cuidadosa e definição de prioridades da despesa pública, subsídios e medidas para expandir a base tributária e incentivar ao investimento produtivo e verde. Um passo importante será criar um ambiente propício para atrair investimento privado e para se precaver contra riscos associados. Em resposta a este período de vulnerabilidade na economia global, o relatório chama a atenção para a necessária coordenação entre o poder local e nacional.





Recorrer à tecnologia

Para avançar para uma abordagem sistémica, este relatório recomenda que os líderes das cidades comecem por perguntar que tecnologias poderão ajudar a resolver os problemas da cidade. Um plano de ação com 10 etapas e 31 estudos de caso mostram as melhores práticas e soluções digitais inovadoras que já foram aplicadas em 28 cidades de todo o mundo. Por exemplo, o ModeliScale é um gémeo digital de rede de energia que permite a simulação da futura rede de energia. O modelo cobre múltiplas entradas e saídas, incluindo edifícios, painéis solares, veículos elétricos e armazenamento. Esta visão realista das necessidades energéticas de uma cidade permite um melhor planeamento do investimento, operações e manutenção.





Promover a inclusão

A equidade e a inclusão estão no centro de uma abordagem sistémica de todos os aspetos da recuperação e transformação. Este relatório fornece um plano de ação com 10 etapas para permitir aos líderes das cidades criar espaços digitais, sociais, institucionais e económicos mais inclusivos. Por exemplo, a cidade de São Paulo, Brasil, introduziu com sucesso um instrumento chamado "Outorga Onerosa", que oferece aos proprietários a possibilidade de construírem edifícios acima do coeficiente básico de cada zona em troca de fundos diretos ou apoio a objetivos específicos da política pública.







Cidades resilientes às alterações climáticas

Este relatório conclui que as cidades precisam de se envolver com os diferentes stakeholders da cadeia de valor urbana, desde o Governo, às empresas, academia e sociedade civil. O relatório fornece um plano de ação em cinco etapas para guiar as cidades na adoção de uma abordagem sistémica à prestação de infraestruturas urbanas resistentes ao clima. Por exemplo, a Cidade do México está a liderar o caminho na América Latina através do financiamento de infraestruturas verdes com títulos de impacto social. O sucesso destes títulos baseia-se em parte na certificação por peritos internacionalmente independentes que também recolhem e publicam periodicamente dados sobre indicadores de desempenho.







"As abordagens sistémicas são complexas. No entanto, os sucessos de cidades como Melbourne, Fukuoka e Helsínquia demonstram que é possível obter recompensas extraordinárias, especialmente se for desmantelado o pensamento baseado em silos. A solução para uma questão de transporte pode residir na habitação; o impacto positivo imprevisto de um novo parque pode ser sentido numa estação de tratamento de água próxima. Seguindo uma abordagem sistémica, podemos trazer novas ideias a campos tão diversos como a habitação, energia, mobilidade, espaços públicos e verdes, tratamento de águas, gestão de águas pluviais, gestão de resíduos e muitos outros", refere Carlo Ratti, copresidente do CMFC.