Miguel Eiras Antunes: “Nós devíamos ser a nação inteligente e sustentável da Europa”

"Se cinco autarquias trabalharem bem e as outras não, não vamos atingir objetivos de sustentabilidade nenhuns."



"Há uma oportunidade muito grande que nós temos agora."

Miguel Eiras Antunes

As cidades inteligentes, ou smart cities, em inglês, levaram um "empurrão" com a pandemia de covid-19, afirma Miguel Eiras Antunes, partner na Deloitte em Portugal e líder global de Smart City, Smart Nation e Local Government. Contudo, há que manter o ritmo, defende. Isto se Portugal quiser agarrar a "oportunidade" de se tornar uma referência europeia ou até global no que diz respeito às smart cities, criando uma rede que permita ao país assumir o papel de "nação sustentável e inteligente".Uma cidade inteligente trabalha de forma integrada nos diversos domínios da cidade e usa tecnologia e inovação com três objetivos: melhorar a qualidade de vida - sustentabilidade social, aumentar o valor económico gerado naquela comunidade, logo sustentabilidade económica, e para melhorar a sustentabilidade ambiental. É importante notar que 50% das pessoas vivem hoje em cidades e, dentro de 10 a 30 anos, vão ser 70%. Depois, 80% do PIB global é gerado em cidades e aquelas que investiram em tecnologia aplicada desenvolveram o PIB 2,8 pontos percentuais acima das outras. Por fim, e mais importante hoje em dia: 75% das emissões de carbono são oriundas de cidades. Se queremos garantir que temos sustentabilidade ambiental, é impossível fazê-lo sem ser no contexto das cidades. Através de tecnologia, nós conseguimos cortar 90% destes 75%, logo podemos resolver mais de 50% do problema ambiental da humanidade. No final, se fizermos uma correlação entre os índices das cidades inteligentes, da qualidade de vida e da felicidade das pessoas, há uma correlação direta.Uma smart city é um processo contínuo. Diria que não existe nenhuma smart city totalmente integrada, com todas as características... até porque as cidades são muito diferentes umas das outras e a tecnologia tem vindo a evoluir. Mas há excelentes exemplos em Portugal, como é o caso de Viseu, Cascais, Porto, Lisboa e várias outras que estão a fazer coisas consideradas como referências lá fora. Ainda assim, se cinco autarquias trabalharem bem e as outras não, o que vai acontecer é que não vamos atingir objetivos de sustentabilidade nenhuns. Nesse sentido, é essencial haver uma política e uma estratégia integrada para as cidades inteligentes a nível nacional.Não há uma entidade que esteja preocupada em definir uma estratégia integrada para as cidades inteligentes em Portugal e é importante que seja feito. Há uma oportunidade muito grande que nós temos agora. Lisboa é a Capital Verde Europeia; Portugal vai ter a presidência da Comissão Europeia em janeiro e existe o contexto do Green Deal. Vão ser redirecionados imensos fundos especificamente para o tema da sustentabilidade ambiental. Nós devíamos ser a nação inteligente e sustentável da Europa. É uma imagem excecional para o mundo e fácil. Fácil mesmo. Acho que isto politicamente é interessantíssimo, mas também economicamente e do ponto de vista social e ambiental, por isso todos ganham.Sim, se se apostar muito mais nas parcerias público-privadas. Ou se definem políticas e medidas para envolver o setor privado de forma muito mais ágil ou penso que não vamos atingir os objetivos de sustentabilidade. Durante a pandemia de covid-19 conseguiu-se fazer esta ponte.Coisas que no passado demoravam anos a ser feitas, neste momento, por necessidade, foi possível implementar de forma muito rápida, muitas vezes em semanas ou um mês. As Covid War Rooms, que são salas onde se faz a monitorização e projeção dos casos, foram implementadas em cerca de uma semana ou 15 dias. Há ainda o exemplo do teletrabalho, mas também do ensino à distância e até a transformação digital do setor público.O que aconteceu neste período foi uma diferente gestão de prioridades. Diria que as coisas se vão manter mas que a cidade irá variar à medida que a pandemia se vai resolvendo.Eu diria que a principal alavanca agora foi a covid-19. Daqui a um ano a prioridade vai ser a sustentabilidade ambiental. Vai ser completamente disruptivo. Porque ou se atua e se implementam medidas muito ligadas à tecnologia no contexto das cidades ou não se vão conseguir atingir os objetivos de sustentabilidade ambiental.Há uma área que contribui muito para a sustentabilidade ambiental: os transportes e mobilidade. Mas também há toda a questão dos edifícios residenciais e comercias, da eficiência nos aquecimentos e da descarbonização da eletricidade. É essencial atuar nestas vertentes para cortar as emissões. Os resultados ainda não estão todos à vista, mas várias coisas têm vindo a ser feitas e eu acredito que estes resultados vão ser facilmente visíveis para o cidadão a muito curto prazo.