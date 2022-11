WSJ: Egito apaga as luzes do Cairo para vender mais gás à Europa

Partilhar artigo



O Egito está a esforçar-se para fornecer mais gás natural à Europa, reduzindo seu consumo interno de energia e procurando aumentar as receitas dos cofres do Estado num contexto de crise económica.



O governo egípcio começou neste verão a direcionar a redução do consumo doméstico de eletricidade, reduzindo a iluminação em algumas ruas, praças e outras zonas públicas, bem como em lojas ...