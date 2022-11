Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O corte das perspetivas de receitas com publicidade do TikTok revela que a aplicação de vídeos curtos, que tem crescido com rapidez, não é imune à debilidade publicitária sentida por outras empresas de redes sociais.



...