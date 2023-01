Partilhar artigo



Os despedimentos na Amazon.com vão afetar mais de 17 mil empregados, um número superior àquele que a empresa planeava inicialmente e que representará o maior corte de postos de trabalho anunciado até agora por uma grande empresa tecnológica, segundo pessoas com conhecimento do tema.



A empresa sediada em Seattle indicou em novembro que iria começar a despedir pessoal, com os cortes concentrados nas áreas de negócio de aparelhos,...