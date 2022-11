WSJ: China permite que o novo filme 'Avatar' da Disney seja exibido

As autoridades chinesas informaram a Walt Disney que "Avatar: The Way Of Water" será lançado na China a 16 de dezembro, o mesmo dia em que está previsto o seu lançamento global, de acordo com pessoas próximas do assunto.



Executivos na Disney e de cadeias de cinemas têm estado atentos a uma decisão dos censores da China sobre o filme, uma sequela do épico de ficção científica de 2009, do realizador

