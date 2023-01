WSJ: Criador do ChatGPT em conversações para ronda que atira avaliação da empresa para 29 mil milhões

Partilhar artigo



O OpenAI, laboratório de pesquisa por trás do conhecido chatbot ChatGPT, está em conversações para vender as ações existentes numa oferta pública de aquisição que avaliaria a empresa em cerca de 29 mil milhões de dólares, segundo fontes conhecedoras do tema, tornando-a uma das startups norte-americanas mais valiosas em papel, apesar de gerar pouca receita.



As empresas de capital de risco Thirve Capital ...