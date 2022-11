WSJ: Empresas de videojogos preparam-se para época festiva sem brilho.

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A indústria de videojogos mundial enfrenta a possibilidade do primeiro decréscimo nas vendas anuais em pelo menos uma década à medida que a pandemia vai diminuindo e as preocupações com a inflação e a recessão persistem.



Nas últimas apresentações de resultados, os principais editores revelaram perspetivas sóbrias para o trimestre atual, que é tipicamente o maior em termos de receitas devido

...