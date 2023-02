WSJ: Lucro da Tyson Foods recua com queda no preço da carne de vaca

Partilhar artigo



A Tyson Foods indicou que o seu lucro caiu no seu primeiro trimestre fiscal face a um ano antes devido ao aumento dos custos e à queda nos preços da carne de vaca.



A empresa sediada em Springdale, no Arkansas, reportou lucros de 316 milhões de dólares, ou 88 cêntimos por ação, no trimestre terminado a 31 de dezembro, o que compara com os 1,12 mil milhões de dólares, ou 3,07 dólares por ação, de um ano antes....