WSJ: PepsiCo vai despedir centenas de trabalhadores que ocupam cargos na sede da empresa

A PepsiCo está a despedir trabalhadores na sede da sua divisão de snacks e bebidas na América do Norte, num sinal de que o apertar do cinto empresarial se está a estender além da tecnologia e dos media, de acordo com pessoas conhecedoras do assunto e documentos analisados pelo The Wall Street Journal.



Centenas de postos de trabalho vão ser eliminados, indicou uma fonte. Os cortes afetam o negócio das bebidas na América ...