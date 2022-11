Partilhar artigo



A startup de veículos elétricos Rivian Automotive indicou quarta-feira que registou prejuízos de 1,74 mil milhões de dólares no terceiro trimestre - sensivelmente o mesmo valor do que o observado entre abril e junho - continuando a debater-se com custos mais altos dos materiais e subutilização das linhas de montagem.



A empresa sediada em Irvine, na Califórnia, também revelou que adiou por um ano o lançamento de um modelo ...