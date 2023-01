O investidor ativista Ryan Cohen (na foto) adquiriu uma posição na Alibaba Group Holding Ltd, no valor de centenas de milhões de dólares, e está a impulsionar – de forma particular – a gigante chinesa do comércio eletrónico para que acelere e fomente o seu programa de recompra de ações próprias, avançou o The Wall Street Journal citando fontes próximas do processo.