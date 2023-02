WSJ: Twitter não pagou fatura, diz consultora de fusões e aquisições

Partilhar artigo



Uma consultora afirma que o Twitter não pagou a fatura depois da firma ter trabalhado para a empresa na aquisição por Elon Musk no ano passado, a mais recente indicação de que a empresa está a evitar pagar as suas dívidas.



A Innisfree M&A Inc. processou o Twitter na sexta-feira com uma ação no Supremo Tribunal do estado de Nova Iorque, pedindo cerca de 1,9 milhões de dólares.