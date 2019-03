A cotada mais volátil da Índia duplicou de valor em três semanas

O maior fornecedor de turbinas eólicas da Índia conquistou outro título: é a cotada mais volátil do país, depois de passar de estar entre os piores desempenhos bolsistas deste ano para registar a maior subida. E tudo num espaço de um mês.

As ações da Suzlon Energy mais do que duplicaram de valor em cerca de três semanas, tornando esta cotada no membro mais turbulento da bolsa indiana. A empresa de turbinas eólicas tocou no seu valor mais baixo de sempre no dia 13 de fevereiro, e desde então o seu valor de mercado aumentou em quase 300 milhões de dólares.

A beneficiar a evolução desta cotada está a especulação de que a Vestas Wind Systems a vai comprar para ganhar uma base forte na Índia. Este rumor foi prontamente desmentido pela empresa dinamarquesa, que salientou que a sua estratégia passa por um crescimento orgânico.

A Suzlon era, no início de fevereiro, a cotada indiana com o pior desempenho. A pressionar a negociação estiveram as preocupações em torno do incumprimento no pagamento de obrigações que vencem em julho.

As ações da Suzlon dispararam 23% esta terça-feira, 5 de março, com os operadores a não conseguirem dar uma explicação que justifique este comportamento. Dois estrategas apontam para uma subida pré-eleitoral, que pode estar a influenciar as ações.

A Índia vai ter eleições ainda este ano, prevendo-se que o ato eleitoral ocorra entre abril e maio.

