A semana em oito gráficos: Lisboa perde mais de 1% em semana de ganhos na Europa e EUA

Europa celebra ganhos com otimismo comercial As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal positivo, com exceção de Lisboa. A ajudar estiveram os progressos na frente comercial entre Washington e Pequim. Com sexta-feira a marcar o fim de novembro, as praças europeias marcaram também o terceiro mês consecutivo de ganhos.

PSI-20 cede 1,03% na semana O índice de referência nacional registou um saldo semanal negativo, em contraciclo com as principais praças da Europa Ocidental, com um recuo de 1,03%. O PSI-20 reduziu assim para 8,37% a sua valorização desde o início do ano.

Mota-Engil com maior descida em Lisboa No PSI-20, a Mota-Engil foi o título que terreno perdeu na semana, com uma desvalorização acumulada de 6,43%. Do lado contrário esteve a Corticeira Amorim, com uma subida de 4,21%.

Virgin Money com o melhor desempenho do Stoxx600 O índice de referência europeu Stoxx600 valorizou no agregado da semana e a cotada com melhor performance foi o britânico Virgin Money, que escalou 23,90%, com os investidores convictos de que o banco está alicerçado em terreno mais sólido do que o anteriormente pensado, apesar de ter aumentado os seus prejuízos anuais.

Under Armour lidera avanços no S&P 500 A liderar a tabela de melhores “performers” do índice Standard & Poor’s 500 nesta semana esteve a Under Armour, com um ganho de 11,88% no cômputo de segunda a sexta-feira. A fabricante norte-americana de vestuário e equipamento desportivo foi animada pela notícia de que uniu forças à Virgin Galactic para conceber uniformes para os turistas espaciais cujas viagens estão previstas já para 2020.

Dólar toca em máximo de sete semanas A divisa norte-americana registou uma valorização face ao euro no acumulado desta semana, tendo na sexta-feira registado um máximo de sete semanas – dia em que marcou a nona sessão consecutiva de ganhos, a mais longa série desde janeiro de 2016. Registou também a maior subida mensal desde julho face à moeda única europeia.

OPEP desanima mercado petrolífero As cotações do "ouro negro" cederam terreno esta semana, nos principais mercados internacionais, penalizadas pelos sinais de a Organização de Países Exportadores de Petróleo e respetivos aliados (OPEP+), grupo no qual a Rússia se insere, poderão não alargar a dimensão dos atuais cortes de produção. A decisão será tomada na reunião da próxima semana, com os membros do cartel a reunirem-se em Viena na quinta-feira, 5 de dezembro, e a OPEP+ no dia seguinte.