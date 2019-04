Alphabet já pode entregar encomendas com drones. Ações sobem para máximos de agosto

A Alphabet já tem as autorizações necessárias para começar a entregar encomendas com drones. É a primeira empresa a consegui-lo. As ações estão a subir e a negociar em máximos de agosto.

reuters

A dona do Google já recebeu autorização para operar como empresa aérea, no segmento de drones. Uma autorização determinante para que possa começar a entregar encomendas aos seus clientes com o recurso a estes equipamentos.

A Wing, empresa da Alphabet que opera na área dos drones, recebeu uma certificação idêntica à que é dada às pequenas companhias aéreas, revela a Bloomberg.

A empresa prevê agora começar com entregas regulares, dentro de meses, de pequenas encomendas, em duas pequenas regiões em Virginia.

As ações da Alphabet seguem em alta, mantendo a tendência registada nos últimos dias. Os títulos estão a subir 1% para 1.266,33 dólares, o que corresponde ao valor mais elevado desde agosto. As ações da dona do Google têm recuperado, à semelhança do setor tecnológico, e já sobem cerca de 29% desde dezembro, após o período de sell off que assolou os mercados acionistas.

