Britânica Indivior afunda 75% após acusação de enganar médicos e pacientes

A britânica Indivior está a afundar mais de 75% em bolsa, depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter avançado com um processo contra a farmacêutica alegando que enganou médicos, Estado e pacientes com o medicamento Suboxone. A empresa está a ser acusada de ter contribuído para uma epidemia de mortes por abuso no consumo de opioides.

As ações estão assim a descer 76,36% para 25,05 pence, tendo chegado a tocar nos 23,07 pence, o que corresponde ao valor mais baixo desde que a Indivior está cotada em bolsa (dezembro de 2014).

A justiça americana decidiu avançar com um processo contra a Indivior devido ao abuso no consumo do seu medicamento Suboxone Film. As autoridades acusam a farmacêutica britânica de ter enganado médicos e programas estatais de saúde sobre os benefícios deste medicamento. A Indivior defendia que o Suboxone era mais seguro e que tinha menos probabilidade de causar dependência do que os medicamentos rivais.

Mas as autoridades discordam desta visão e consideram que o "marketing" feito pela Indivior permitiu que os pacientes tivessem usado o medicamento de forma errónea, tendo feito pouco para parar com o uso indevido do Suboxone. O Ministério Público defende ainda que o programa "Here to Help" (aqui para ajudar) foi usado para aumentar as prescrições deste medicamento.

"A Indivior obteve milhares de milhões de dólares em receitas das prescrições do Suboxone Film ao enganar os prestadores de cuidados de saúde e os programas de benefícios de cuidados de saúde sobre a crença de que o Suboxone Film era mais seguro e menos passível de ser usdo de forma abusiva do que outros medicamentos de tratamento de adição de opioides", defendem as autoridades americanas.

