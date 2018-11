Gestora de centros comerciais britânica afunda 40% após Brexit assustar comprador

O valor do imobiliário comercial no Reio Unido pode afundar, alertou o Banco de Inglaterra

A Brookfield Property ficou alarmada com o relatório do Banco de Inglaterra sobre o Brexit e desistiu de comprar a Intu, levando as acções da companhia britânica de centros comerciais a afundar mais de 40% em bolsa.

Pela segunda vez este ano uma empresa desiste de fechar a compra da proprietária de centros comerciais britânica Intu. Desta vez foi a Brookfield Property, que deixou cair a operação devido aos receios com o impacto do Brexit.

No início deste ano também a Hammerson deixou cair a oferta para comprar a Intu. As acções desta cotada que detém 17 centros comerciais no Reino Unido estão a sofrer fortemente com este novo revés.

Os títulos caem 37,69% e já estiveram a ceder 40,52%, o que representa a maior queda intra-diária desde que a companhia está cotada em bolsa (entrou em 1992). Em reacção à desistência da Brookfield Property, a Intu anunciou um corte substancial no dividendo e procura um novo CEO, pois o actual já tinha feito saber que estava de saída devido ao falhanço da primeira oferta.

Para justificar a decisão de deixar a Intu no altar, a Brookfield Property cita "as incertezas macro-económicas e a potencial volatilidade nos mercados financeiros" devido aos receios com o impacto do Brexit no mercado imobiliário do Reino Unido

Ontem foram publicados vários relatórios com alertas para o impacto económico do Brexit caso seja implementado sem acordo entre o Reino Unido e a União Europeia.

Um deles foi elaborado pelo Banco de Inglaterra, que alerta que no pior cenário o Brexit poderá provocar uma contracção de 8% da economia britânica em apenas um ano, o que compara com os 6,25% de aquando da crise financeira de 2007-2009.

A instituição liderada por Mark Carney salientou que uma saída desordenada da União Europeia poderá provocar uma queda abrupta no valor do imobiliário comercial.



O valor de mercado da Intu é agora de 1,6 mil milhões de libras. A empresa tem 17 centros comerciais no Reino Unido e três em Espanha, avaliados em 9,6 mil milhões de libras.

