Goldman recomenda aposta na libra com fim do impasse no Brexit

"A libra esterlina talvez seja a maior oportunidade atualmente entre as taxas de câmbio do mercado desenvolvido ", defende o Goldman.

A libra esterlina é a melhor aposta entre as moedas dos mercados desenvolvidos, uma vez que estará para breve o provável fim do impasse sobre o Brexit, de acordo com o Goldman Sachs.





"Estamos perto de um grande final", disse Zach Pandl, co-chefe global de Câmbio e Estratégia de Mercados Emergentes do Goldman, numa entrevista à Bloomberg Television, depois do Parlamento do Reino Unido ter rejeitado novamente todas as alternativas ao criticado plano de saída da União Europeia (UE) apresentado pela primeira-ministra Theresa May. "Achamos que estamos realmente a avançar, apesar dessas derrotas nas votações."