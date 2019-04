Comunicação dovish do BoC pressionou dólar canadiano

O Banco do Canadá manteve as taxas de juro nos 1.75%, tal como esperado, mas retirou da sua comunicação a necessidade de futuras subidas e reduziu a perspetiva de crescimento para 2019, consolidando a visão do mercado de que novas subidas não estarão em cima da mesa por enquanto. O Governador do BoC indicou que o Banco Central mudou a sua posição para "observar e esperar", não tendo descartado a possibilidade de um corte de taxas. O BoC reviu em baixa o crescimento para 2019 de 1.7% para 1.2%. Posteriormente, o Governador do BoC, já fez o mercado descansar indicando que o Banco poderá voltar às subidas caso os fracos dados provem ser temporários.Tecnicamente, o Eur/Cad negoceia num triângulo de consolidação, à medida que vê o seu preço comprimir. Tendo em conta a robustez do suporte – linha verde tendência ascendente – esperamos que o par possa testar esse limite, mas ressalte em alta e teste novos máximos, próximo dos $1.52.O Eur/Usd alcançou na última semana mínimos de meados de 2017, pressionado pelos fortes dados nos Estados Unidos e, por contraste, os fracos dados na Zona Euro. Inicialmente, o par foi pressionado pela divulgação do IFO na Alemanha – clima empresarial – que contrariou as expectativas de melhoria e acabou por sair abaixo do esperado. Posteriormente, as encomendas de bens duradouros saíram acima do esperado levando o par a alcançar mínimos. Finalmente, após a divulgação do PIB no primeiro trimestre nos EUA, que saiu acima do esperado (3.2% vs 2.0% y/y), o par reagiu inicialmente em baixa testando novos mínimos de meados de maio de 2017, mas acabou por recuperar após o relatório demonstrar algumas fraquezas na economia.Tecnicamente, o par testou níveis próximos do limite inferior do canal descendente de médio-prazo. O par deverá corrigir em alta nos próximos dois dias, mas com a quebra dos $1.1180 em baixa, o Eur/Usd intensificou a perspetiva bearish.Os preços do petróleo têm vindo a recuar nas últimas três sessões. A subida dos inventários nos EUA e a pressão que Washington está a realizar sobre a OPEP para um aumento da produção, encontram-se a pressionar o ouro negro. No entanto, o crude também continua a ser suportado pelas sanções dos EUA à Venezuela e Irão, à medida que os fluxos de petróleo russo voltam, após ter sido interrompidos por contaminação e o mercado apercebe-se que o impacto da contaminação da Rússia não seria tão amplo quanto isso.Tecnicamente, a matéria-prima conseguiu quebrar a resistência dos $65. No entanto, acabou por corrigir em baixa, negociando agora próximo da linha de tendência ascendente e nos 38,2% de retração de fibonacci. O MACD inverteu e dá agora um sinal de venda, mas tendo em conta que já não negoceia em overbought e que a linha de tendência tem dado suporte de forma robusta, existe a possibilidade de um ressalto.Apesar da subida do dólar durante grande parte da semana, o ouro conseguiu recuperar de mínimos de 2019. Justifca-se este comportamento com os receios com o abrandamento do crescimento económico, após o IFO na Alemanha ter ficado abaixo do previsto e o relatório do crescimento do PIB nos EUA ter apresentado fraquezas na economia, nomeadamente nos gastos dos consumidores e das empresas.A nível técnico, tal como mencionado, o ouro acabou por corrigir em alta das recentes quedas, após ressaltar no $1275. O MACD segue a inverter o sinal de venda, mas espera-se que a subida seja limitada devendo o par recuar caso teste a zona dos $1290-$1300.