IMF – Economia britânica contraiu 20.4% em abril - aumenta pressão sobre o BoE

Economia britânica contraiu 20.4% em abril, aumenta pressão sobre o BoE



A economia do Reino Unido contraiu a um nível recorde de 20.4% m/m e 24.5% y/y em abril, segundo os dados oficiais que os mercados apontam como sendo "o ponto mais baixo" antes de uma longa e lenta recuperação. Ambas as leituras ficaram abaixo das previsões, já sem precedentes, de uma sondagem da Reuters. Estas leituras representam uma perspetiva bastante negativa para a economia britânica, estando o Banco de Inglaterra e o departamento do Orçamento do país a alertar que o Reino Unido poderá estar a caminho para a recessão mais profunda em três séculos em 2020. É de notar que nas suas mais recentes previsões, a OCDE indicou o RU deverá registar o pior desempenho de entre as economias europeias, prevendo uma contração do PIB de 11.5% este ano. A produção no setor terciário caiu 19.0% m/m em abril, enquanto que a industrial caiu mais de 24% e a construção caiu quase para metade. Todas estas quedas são resultado direto da pandemia do Covid-19. No entanto, o ministro das finanças, Rishi Sunak, revelou que grande parte das retalhistas do país deverão reabrir na próxima semana, sendo este um fator fundamental para a recuperação da economia. Adicionalmente, é importante mencionar que os fracos dados poderão aumentar a pressão sobre o Banco de Inglaterra para que este adote novas medidas para suportar a economia. Este apoio é visto como vital à medida que as perspetivas do Reino Unido pioram.



Tecnicamente, o Eur/Gbp continua a apresentar uma tendência nula para o curto-prazo. Por um lado, ainda não conseguiu afastar de forma significativa os 61.8% de retração de fibonacci (£0.8950), por outro, não realizou qualquer tipo de correção de grande relevância, estando os 50% de retração (£0.88) a continuar a oferecer suporte. Estes fatores, sustentados também pelo sinal praticamente nulo do MACD, sugerem que o par deverá permanecer a consolidar em torno dos níveis atuais no curtíssimo-prazo, sendo necessário afastar um dos limites deste intervalo para se poder verificar uma inversão da tendência.



Perspetiva dovish da FED gera prudência; Economia dos EUA poderá contrair 6.5% este ano



Após a reunião do BCE, na semana passada foi a vez do congénere norte-americano apresentar as suas decisões sobre política monetária. A FED manteve as taxas de juro inalteradas (como já era amplamente esperado). A Reserva Federal revelou que está a planear "anos de apoios extraordinários" e que as taxas diretoras deverão permanecer em torno dos níveis atuais (próximo de 0%) até pelo menos 2022. As autoridades prometeram manter as compras de títulos em andamento pelo menos no ritmo atual de cerca de $80 mM por mês em títulos soberanos e $40 mM por mês em títulos garantidos por agências e hipotecas - níveis que podem ser aumentados mais tarde ou complementados com outras estratégias, reiterando a disponibilidade do Banco de utilizar todas as ferramentas necessárias. Quanto ao estado da economia, a instituição liderada por Jerome Powell antecipa uma contração de 6.5% do PIB este ano, apresentando assim uma perspetiva ainda mais dovish do que aquela apresentada pelo Goldman Sachs, na qual o banco esperava uma contração de 4%. Sobre a taxa de desemprego, a Reserva Federal espera que esta se fixe em 9.3% no final do ano. A postura mais pessimista adotada pelo Banco Central gerou prudência nos investidores, levando estes a abandonar os ativos de risco e a refúgio. Como resultado, o dólar (moeda considerada como ativo de refúgio) ganhou terreno face ao euro no final da semana. Não obstante, as perdas do Eur/Usd foram ligeiras e temporárias, tendo na sexta-feira o par voltado a transacionar acima dos $1.13. Na Europa, também foram reveladas notícias negativas, tendo a produção industrial alemã registado a maior queda desde que há registo em abril (-17.9% m/m).



Tecnicamente, após os ganhos expressivos das últimas semanas, o Eur/Usd aparenta ter estabilizado em torno dos $1.13. Para o curto-prazo a tendência bullish mantém-se, com o MACD a dar sinal de compra. Não obstante, o par começa a perder algum fulgor, o que poderá indicar que já terá atingido máximos de ciclo. Espera-se uma consolidação em torno dos níveis atuais no curtíssimo-prazo, mas, já para o curto-prazo, uma correção não pode ser colocada de parte.



Aumento nos stocks dos EUA e receios sobre 2ª vaga de Covid-19 pressionam o crude



Após 6 semanas consecutivas de ganhos, o crude registou uma variação semanal negativa. Os investidores não ignoraram em grande parte a promessa da OPEP e dos seus aliados de estender os cortes de produção, com uma deterioração do sentimento dos mercados, após a postura dovish adotada pela FED, a condicionar. Para além disto, os preços do ouro negro receberam pressão adicional com um aumento inesperado das reservas norte-americanas de crude, para 5.7 milhões de barris na semana que terminou a 5 de junho, numa altura em que as importações do país também subiram como resultado da chegada do crude comprado pelas refinarias na altura em que a Arábia Saudita inundou o mercado entre março e abril.



Perspetiva negativa da FED para a economia dos EUA impulsiona o ouro



Após as perdas da semana passada, o ouro registou uma semana de ganhos expressivos, como resultado de o aumento da aversão ao risco após a FED ter previsto um longo caminho para a recuperação económica dos EUA – antecipando uma contração económica de 6.5% este ano. Adicionalmente, os receios em torno de um segundo surto de Covid-19, numa altura em que o número de casos nos EUA já superou os 2 milhões também criou algum receio e levou os investidores a apostar em ativos de refúgio.



Tecnicamente, o ouro continua a apresentar uma tendência nula para o curto-prazo, continuando a consolidar no intervalo entre os $1670 e $1750 por barril desde o início de abril. O metal precioso segue a testar o limite superior do referido intervalo. Não obstante, não aparenta possuir a robustez necessária para obter sucesso, sendo esperado que permaneça na lateralização atual, até que consiga afastar algum destes limites.



