IMF – Eur/Zar em mínimos de junho do ano passado

Rand sul-africano valoriza face ao euro após discurso cauteloso da Fed



O rand sul-africano, à semelhança de outras moedas de economias emergentes, beneficiou do discurso cauteloso da Fed dos Estados Unidos, onde ficou ciente que a instituição deverá ter uma abordagem mais suave relativamente ao ciclo de subida de taxas de juro. Visto que o Eur/Zar é um câmbio cruzado, o rand acabou por atingir máximos de junho face à principal moeda europeia muito perto dos 15 rands por euro.



A nível técnico, o Eur/Zar quebrou o suporte dos 15.30 rands. O MACD continua a dar um sinal de venda. No entanto, dado que o RSI de 14 períodos se encontra em níveis oversold, será pouco provável que o câmbio recue até ao próximo suporte ficado nos 14.45 rands. Próxima resistência a ter em conta está situada nos 15.90 rands.





Comentários dovish de Powell levam Eur/Usd acima dos $1.15



Draghi (BCE), Jerome Powell (FED) foram os que trouxeram alguma volatilidade ao mercado na passada semana. O Presidente do BCE afirmou que a Zona Euro teve uma performance pior que o previsto, algo que tem vindo a ser justificado por fatores geopolíticos e com a ameaça do protecionismo como sendo a principal causa da deterioração do sentimento económico. Powell fez o Eur/Usd subir acima dos $1.15, após ter tido um discurso ligeiramente dovish. A FED veio ao socorro dos mercados ao dar a entender que irá pausar as subidas graduais de taxas, afirmando que será "paciente", e que a redução do seu balanço passará a ser feita de forma mais lenta.



Tecnicamente, apesar de o Eur/Usd ter ressaltado nos $1.13 e chegado a subir mais de 200 pips – tal como previsto na última edição –, o par ainda não testou a linha superior do canal ascendente. No entanto, o MACD iniciou um sinal de compra, o qual deverá intensificar-se levando o par a ganhar mais terreno. É necessária alguma cautela neste rally, pois o Eur/Usd poderá atingir níveis overbought e corrigir em baixa, antes de dar continuidade à recente subida. Que o Eur/Usd deverá continuar a corrigir em alta da recente queda e voltar a testar o limite superior do canal ascendente.



Crude negoceia próximo dos 38.2% de retração de fibonacci



Os preços do petróleo estiveram estáveis durante o início da última semana, suportados pelas sanções dos EUA à Venezuela, os quais têm vindo a ser pressionados pelo abrandamento económico global e a guerra comercial. A Arábia Saudita reduziu a quantidade de petróleo exportado para os EUA. Os inventários subiram 919 mil barris na semana passada, enquanto que os de gasolina caíram mais de 2 milhões de barris. No entanto, mais no final da semana, apesar do otimismo relativamente aos conflitos comerciais EUA-China ter aumentado, dados macroeconómicos revelaram que grande parte da Ásia viu a sua atividade fabril contrair em dezembro.



Tecnicamente, o par negoceia próximo de overbought e o MACD poderá inverter o sinal de compra, à medida que consolida próximo da zona de resistência dos 38.2% de retração de fibonacci. O viés de alta só será comprovado com a quebra dos $55.40.



Ouro atingiu máximos de nove meses na semana passada



O ouro atingiu máximos de abril de 2018 acima dos $1326, após o discurso mais cauteloso da Reserva Federal dos EUA relativamente ao ciclo de subida de taxas de juro e à consequente manutenção das mesmas. Para além disso, a instabilidade vivida na Venezuela também ajudou a impulsionar a cotação do metal precioso.



A nível técnico, o ouro quebrou a resistência dos $1300, tendo prosseguido até à barreira dos $1326. O par teve alguma dificuldade em derrubar esta última, podendo ocorrer novo teste muito em breve, tendo em conta que o MACD dá um claro sinal de compra. Caso quebre o nível referido, há que ter em conta a próxima resistência que se situa nos $1326.



