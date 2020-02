| Iene "afunda" com fracos dados macroeconómicos





| Eur/Usd renova mínimos de 2017; Crescimento do PIB da ZE terá desacelerado no 4º Trim.

| Petróleo recupera para máximos de três semanas

| Ouro atinge máximos de sete anos

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.





O iene subiu para máximos de quatro meses face ao euro no início da semana, com os receios sobre o impacto económico do coronavírus a nível mundial a impulsionar os ativos do refúgio. Não obstante, a moeda nipónica acabou por corrigir, de forma acentuada, dos ganhos. Em causa está um conjunto de fracos dados macroeconómicos sobre a terceira maior economia do mundo, alimentando os receios de que o país já se encontra em recessão e que os fundos japoneses estão a largar os ativos locais, em favor de ações norte-americanas e ouro. É ainda importante destacar que, face ao dólar, o iene recuou para mínimos de nove meses, tendo o Usd/Jpy atingido os 112 ienes.Tecnicamente, o Eur/Jpy deu continuidade às quedas da semana anterior, atingindo mínimos de quatro meses. Contudo, acabou por encontrar suporte nos 23.6% de retração de fibonacci (118.4 ienes) e ressaltou, quebrando em alta os 38.2% de retração (120 ienes). O par inverteu assim a tendência de queda, ao quebrar o limite superior do canal descendente, estando agora o MACD a oferecer um sinal de compra. O par chegou a testar os 50% de retração, mas não o conseguiu quebrar, sendo esperado que lateralize entre este nível e os 38.2% de retração no curto-prazo.O Eur/Usd renovou mínimos de abril de 2017, com um conjunto de fracos dados macroeconómicos e a robustez do dólar a pressionar o par. De acordo com uma leitura preliminar, o crescimento económico da Zona Euro terá desacelerado nos últimos três meses de 2019. O PIB encolheu na França e em Itália em relação ao trimestre anterior. O PIB na ZE cresceu 0.1% m/m, no período de outubro a dezembro, confirmando o número preliminar anunciado a 31 de janeiro, para um ganho de 0.9% face ao ano anterior - uma revisão em baixa do crescimento anteriormente estimado de 1.0%. Nos EUA, o flow noticioso também criou alguns receios. As vendas a retalho "core" (excluindo os setores automóvel, gasolina, construção e alimentação) estagnaram em janeiro e a produção industrial caiu. Kashkari (FED) afirmou que está confortável com as atuais taxas de juro. Contudo, indicou que a economia não está imune ao impacto do coronavírus e que o próximo passo da FED poderá ser um corte de taxas.Tecnicamente, o Eur/Usd continuou a recuar, à medida que acompanhou o canal descendente de curtíssimo-prazo. A perspetiva bearish do par intensificou-se, após este ter quebrado em baixa os $1.08, renovando mínimos de abril de 2017, e à medida que o MACD intensifica o sinal de venda. Não obstante, tendo em conta o limite inferior do canal descendente de longo-prazo (a azul) as quedas acentuadas poderão estar próximas de terminar, existindo a possibilidade de este ressaltar no curto-prazo. Já para o médio/longo-prazo a perspetiva para o par continua a ser de queda.O petróleo subiu ao nível mais alto em quase três semanas. Uma ligeira melhoria do sentimento dos mercados no início da semana, após o estímulo fiscal chinês (tendo Pequim cortado a taxa de juro diretora de 4.15% para 4.05%) e os relatos de que os EUA irão impor sanções a uma unidade da Rosneft, a maior petrolífera da Rússia, foram algum dos fatores a impulsionar o preço do ouro negro. Adicionalmente, os inventários de crude dos EUA aumentaram menos do que o esperado na semana passada (+0.414 M vs +2.494 M) o que também acabou por suportar o preço. Não obstante, os receios de que o coronavírus venha a afetar a procura pela matéria-prima acabaram por limitar os ganhos na sexta-feira.Tecnicamente, o crude inverteu a tendência de queda, após ressaltar nos 0% de retração de fibonacci ($50.50) e quebrado em alta o canal descendente (vermelho tracejado). O ouro negro encontra-se a testar os 23.6% de retração ($53.6) e o MACD apresenta sinal de compra, sinalizando que a matéria-prima poderá quebrar este nível no curto-prazo. Na eventualidade de uma falha a este teste, o crude poderá lateralizar entre os 23.6% e 0% de retração.Os preços do ouro registaram o maior ganho semanal em seis meses, atingindo máximos de sete anos, com a procura por ativos de refúgio a aumentar após um aumento dos casos de coronavírus fora da China a aumentar os receios em torno do possível impacto económico deste, alimentando ainda a especulação de que a FED irá cortar as taxas de juro antes do final do ano. É de notar que a Coreia do Sul reportou 52 novos casos, trazendo total para 156, enquanto que no Japão foram registadas as primeiras vítimas mortais.Tecnicamente, terminou a tendência de consolidação que vinha a registar desde o início do ano, ao quebrar em alta os $1600. O MACD inverteu o sinal de venda e as perspetivas para o curto-prazo apontam para a subida dos preços da onça, à medida que o metal precioso transaciona dentro do canal ascendente (vermelho tracejado).