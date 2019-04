IMF – Parlamento britânico volta a chumbar acordo para o Brexit.

Eur/Gbp atingiu máximos de uma semana após votação do Brexit



Os deputados do Parlamento britânico rejeitaram o acordo do Brexit de Theresa May pela terceira vez na passada sexta-feira, constituindo-se provavelmente como o fim da linha para a primeira-ministra no cargo e colocando uma vez mais o país numa situação de grande instabilidade. A votação contou com 344 votos contra o acordo e 286 a favor. Uma saída sem acordo no dia 12 de abril parece ser agora o cenário mais provável. O Eur/Gbp reagiu em alta à votação do acordo para máximos de quase uma semana perto dos £0.8650, tendo posteriormente recuado. O PIB homólogo do Reino Unido no 4ºT saiu acima do esperado (1.4% vs 1.2% y/y), sendo que face ao trimestre anterior se manteve inalterado nos 0.2% q/q conforme previsto. Um estudo da UE (Gfk) revelou que a confiança dos consumidores britânicos se manteve inalterada em março devido ao forte mercado laboral que tem compensado as incertezas geradas pelo Brexit.



A nível técnico, o Eur/Gbp quebrou a zona suporte dos £0.8625. Posteriormente, o câmbio testou a média móvel de 50 períodos, tendo recuado após falhar a quebra da mesma. O MACD dá um sinal de compra, pelo que poderá ocorrer novo teste na média mencionada. Caso esta seja quebrada, fica aberta a hipótese de ocorrer um rally no câmbio até aos £0.8720.





Eur/Usd deu continuidade às quedas e alcançou mínimos de três semanas



O destaque vai para inversão da curva de rendimentos nos EUA que aumentou os receios a nível global da proximidade de uma recessão. É de notar que os juros a 10 alemães ficaram negativos (algo que não acontecia desde 2016). Charles Evans (Fed) e Janet Yellen, ex-presidente da Fed, já puseram de parte o risco de recessão. Contudo, os recentes dados macroeconómicos nos EUA têm vindo cada vez mais a apontar para um abrandamento económico desde o mercado imobiliário à confiança do consumidor. Na Zona Euro, Mario Draghi afirmou que poderá adiar ainda mais a subida de taxas de juro e que considera aplicar medidas que mitiguem os efeitos colaterais das taxas de juro negativas – algo que tem como consequência o manter das taxas de juro em níveis baixos por mais tempo.



Tecnicamente, o Eur/Usd continuou a recuar tendo quebrado os $1.1260 em baixa e acabou por alcançar mínimos de três semanas. A perspetiva bearish no curto-prazo mantém-se e o par poderá dar seguimento à descida e alcançar novos mínimos. O suporte técnico mais próximo fixa-se nos $1.1174.



Cortes da OPEP e sanções à Venezuela e ao Irão suportam o petróleo



O petróleo registou a maior subida trimestral desde 2019, suportado pelos cortes da OPEP e pelas sanções dos EUA à Venezuela e ao Irão. A suportar os preços durante a última semana estiveram alguns constrangimentos temporários no Texas, que têm impedido o porto de Houston de continuar parte das exportações de petróleo. Adicionalmente, os cortes da OPEP continuam a dar algum conforto aos analistas e investidores. Do lado contrário, os inventários nos EUA registaram uma subida de 2.8 milhões de barris na semana passada.



Tecnicamente, o crude mantém-se a consolidar entre os $58 e os $60. Contudo a perspetiva bullish sobre a matéria-prima permanece, esperando-se um afastar em alta dos atuais níveis.





Ouro recuou para mínimos de três semanas



O ouro viu a sua cotação atingir mínimos de três semanas perto dos $1286. Os principais motivos para a referida queda prenderam-se com a valorização generalizada do dólar norte-americano, assim como às subidas no mercado acionista.



Tecnicamente, o metal precioso acabou por quebrar em baixa o limite inferior do canal ascendente de curto prazo. O MACD inverteu e dá agora um sinal de venda, pelo que o par poderá a vir testar a média móvel de 100 períodos, perto do suporte dos $1275.



