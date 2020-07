IMF – Receios sobre segunda vaga de Covid-19 dominam atenções; Eur/Usd estabiliza nos $1.12

Fitch corta rating soberano do Canadá



A Fitch cortou o rating soberano do Canadá de AAA para AA+, citando a deterioração das finanças públicas do país em 2020 devido à pandemia de Covid-19. A agência de notação financeira revelou ainda que o país irá incorrer um défice orçamental muito amplo em 2020 e saírá da recessão com índices de dívida pública bastante elevados. Apesar disto, as perspetivas permanecem estáveis, refletindo as expetativas da Fitch de que a relação da dívida face ao PIB venha a estabilizar a médio-prazo. Espera-se que a dívida chegue a 115.1% do PIB este ano. O Governo do Canadá está ainda a caminho de registar o seu maior défice alguma vez registado no ano fiscal de 2020-2021, podendo este atingir 12% do PIB, face aos 1.1% registados no ano passado. O Eur/Cad não reagiu de forma significativa a este acontecimento, permanecendo a cotar próximo dos C$1.53.



Tecnicamente, não existem muitas novidades a assinalar sobre o Eur/Cad. O par permanece a transacionar sem tendência definida, à medida que consolida no intervalo entre os 50% e 61.8% de retração de fibonacci (C$ 1.51 e C$ 1.53 respetivamente). Dada a escassez de indícios, espera-se que o par prolongue esta tendência no curto-prazo.



Receios sobre segunda vaga de Covid-19 dominam atenções; Eur/Usd estabiliza nos $1.12



A última semana ficou marcada por um deterioramento considerável do sentimento dos mercados, resultante em grande parte do aumento considerável dos receios sobre uma segunda vaga da pandemia de Covid-19. A alimentar esta perspetiva está o novo aumentou dos casos um pouco por todo o mundo, mas principalmente nos EUA. Na maior economia mundial, o ritmo de novos casos tem vindo a acelerar, estando já a aproximar-se do pico de abril, altura em que chegaram a ser registados mais de 40 mil casos diários. Os EUA contam agora com um total de mais de 2.3 milhões de cidadãos que foram infetados. A pesar ainda mais sobre os investidores estive o mais recente relatório do FMI. O Fundo está agora mais pessimista, e prevê que a economia mundial contraia 4.9% em 2020, mais do que os 3% esperados em abril. A recuperação em 2021 também será mais fraca, perspetivando-se agora +5.4%, face aos +5.8% em abril. No entanto, é importante realçar que o FMI indicou que um novo surto do vírus em 2021 poderá reduzir o crescimento para um nível praticamente impercetível de 0.5% - praticamente nulo. No final da semana, a presidente do BCE, Christine Lagarde, indicou que o pior da que a recuperação da pandemia de Covid-19 será "contida" e alterará partes da economia de forma permanente. Para Lagarde, embora o pior da crise do possa já ter ficado para trás, levará tempo para que o salto "fenomenal" das poupanças chegue mais investimentos e gastos. A recuperação também será incompleta, visto que é improvável que o comércio volte para os níveis pré-crise e a produtividade poderá ser mais fraca.



Tecnicamente, após as perdas da semana anterior, o Eur/Usd ainda ressaltou e realizou um teste aos $1.13, ao qual não obteve sucesso. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, continuam a apontar agora para uma queda do par. No entanto, os 61.8% de retração de fibonacci ($1.1180) acabou por fornecer suporte ao par, o que poderá sinalizar uma lateralização acima deste no curtíssimo-prazo, antes de um eventual novo teste aos $1.13.



Receios de uma segunda onda de coronavírus pressiona o petróleo



Após os ganhos da última semana, o crude registou uma variação semanal negativa – apenas a segunda desde abril. O aumento de casos de coronavírus, principalmente nos EUA, e o consequente aumento dos receios de uma segunda onda do vírus pesaram sobre as perspetivas para o futuro da procura da matéria-prima. Embora os cortes de produção de grande dimensão pela OPEP+ e a recuperação da procura tenham ajudado o ouro negro a recuperar dos mínimos de abril, os ganhos neste mês suavizaram. As infeções continuam a subir em muitas partes do mundo, o consumo ainda se encontra muito aquém dos níveis pré-vírus e muitas refinarias estão a ser pressionadas por margens baixas.



Tecnicamente, após o colapso dos preços da matéria-prima em abril, o crude tem vindo a recuperar de forma gradual desde então. Recentemente, o ouro negro encontrou uma resistência próximo dos $40 e tem vindo a consolidar em torno deste nível desde então. Não existe uma tendência clara, estando, pelo menos por agora, tudo a apontar para uma continuação nos níveis atuais no curtíssimo-prazo.



Aumento da aversão ao risco impulsiona o ouro para máximos de mais de 7 anos



À semelhança do petróleo, o aumento dos casos de Covid-19 também ditou os movimentos do ouro ao longo da semana, ainda que em sentido contrário. Neste caso, devido ao aumento da aversão ao risco, o metal precioso (um dos principais ativos de refúgio) disparou para novos máximos de quase oito anos, em torno dos $1760/70 por onça. Não obstante, o anúncio da FED que irá limitar o pagamento de grandes dividendos por parte de instituições bancárias e irá impedir a recompra de ações próprias, após testar as defesas do sistema contra o impacto da pandemia, limitou ligeiramente os ganhos do metal precioso no final da semana.



Tecnicamente, após passar os últimos meses a consolidar entre os $1670 e os $1750, o metal quebrou em alta o limite inferior deste intervalo. Contudo, para já, a robustez é bastante ligeira e, tendo em conta o facto de não ter conseguido aproximar-se dos $1800, poderá indicar uma lateralização em torno do agora suporte dos $1750 no curtíssimo-prazo, antes de dar seguimento aos ganhos.



