Maior parte dos ETF do Brasil atrai investidores com mercado mais estável

Os activos brasileiros caíram tanto e tão rápido que alguns investidores imaginam que é hora de entrar no maior fundo dedicado ao país.

O iShares MSCI Brazil ETF, ou EWZ, registou entradas superiores a 102 milhões de dólares na terça-feira, 19 de Junho, o volume mais elevado desde 15 de Março, após o Ibovespa cair cerca de 14% no mês passado e de o dólar subir para o nível mais elevado dos últimos dois anos. Agora, com múltiplos vistos como razoáveis ??e o banco central a fortalecer a moeda, os papéis do EWZ representam uma oportunidade de compra, afirmam alguns investidores.

Embora a eleição presidencial de Outubro seja um motivo de preocupação, "a moeda parece ter estabilizado e o mercado agora parece barato", salientou Greg Lesko, gerente de recursos da Deltec Asset Management, em Nova Iorque.