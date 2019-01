Navigator gasta mais de 1 milhão a comprar ações próprias

A Navigator reforçou a sua carteira de ações próprias com as aquisições efetuadas nas últimas três sessões.

De acordo com um comunicado enviado à CMVM, a Navigator comprou 50 mil ações próprias na última sessão de 2018, 30 mil na primeira de 2019 e 222.561 na sessão de hoje. No total gastou 1,08 milhões de euros na compra destes títulos.

Já no final do ano passado a Navigator tinha estado ativa na compra de ações próprias, adquirindo mais de 300 mil títulos entre 24 e 28 de Dezembro.

Após estas operações a empresa liderada por Diogo da Silveira passou a controlar 1.116.610 ações próprias, que equivalem a 0,156% do capital.

Na assembleia geral de 23 de maio os acionistas da Navigator aprovaram a proposta da empresa de adquirir e vender ações e obrigações próprias. As cotadas portuguesas podem deter até 10% do capital em ações próprias, sendo que a sua aquisição é uma das estratégias para remunerar os acionistas pois tem impacto positivo no valor dos títulos.

As ações da Navigator fecharam a sessão de hoje a cair 1,48% para 3,584 euros, bem longe do máximo histórico de 6,0096 euros atingido em junho do ano passado. Os títulos desvalorizaram 2,81% em dezembro e recuaram 15,8% em Novembro.

Conheça mais sobre as soluções de