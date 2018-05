Wall Street duvidou mas Buffett não: tornou-se o terceiro maior accionista da Apple

Com a procura mundial por smartphones a diminuir – e dado que a Apple garante mais de 60% das suas receitas com o iPhone – os resultados trimestrais da gigante tecnológica estavam a causar algumas dúvidas em Wall Street.





Mas o famoso guru dos mercados parece não ter partilhado dessa reserva: no primeiro trimestre, antes de ter sido revelado que a empresa da maçã resistiu às contrariedades, Warren Buffett reforçou a sua participação na Apple tornando-se o terceiro maior accionista da companhia, de acordo com os cálculos da Bloomberg.