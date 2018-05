Yageo, a cotada mais “quente” do momento

A Yageo disparou mais de 800% desde o início de 2017, sendo a cotada que mais valoriza neste período entre os membros do MSCI World (índice que agrupa as maiores cotadas mundiais), realça a Bloomberg.

A Yageo é uma fabricante de pequenos componentes usados em tudo o que é aparelhos electrónicos, desde os "smartphones" a computadores. E está a beneficiar de mudanças no sector, que levaram ao abandono de produção deste tipo de produtos de muitas empresas.

Prova de ausência de concorrência é o crescimento dos lucros. A Yageo reportou um aumento dos seus resultados em mais de cinco vezes no primeiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores, segundo a Bloomberg.

Este contexto tem elevado as acções da Yageo. A escalada das acções tem sido expressiva. Em 2018, os títulos acumulam um ganho de quase 118%. Mas se recuarmos ao início de 2017, a subida é superior a 800%. O valor do mercado desta empresa passou de 29,4 mil milhões de dólares de Taiwan para 269,6 mil milhões de dólares de Taiwan (7,6 mil milhões de euros). Na moeda da Zona Euro, é uma diferença de 6,8 mil milhões de euros acumulada no espaço de 17 meses.





Comparando com cotadas portuguesas seria o equivalente, aos preços actuais, à Mota-Engil se aproximar do valor de mercado da Jerónimo Martins.

As acções da Yageo atingiram mesmo valor mais elevado de sempre esta quarta-feira, 9 de Maio, atingindo os 785 dólares de Taiwan (22,14 euros).

Conheça mais sobre as soluções de