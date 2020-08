Mazda CX-5: Ligeira atualização

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

AMazda voltou a atualizar, pela segunda vez, a segunda geração do utilitário-desportivo CX-5, campeão de vendas no espaço europeu e que chegou aos mercados em 2017. Desde que a primeira geração do modelo viu a luz do dia, em 2012, quase três milhões de unidades foram vendidas em 130 países de todo o mundo.A atualização agora realizada no CX-5 traz muito poucas alterações. Esteticamente, as ...