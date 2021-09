Opel Astra - A caminho da eletrificação total

A nova geração Opel Astra, apresentada esta semana em estreia mundial na Alemanha, assinala o início da eletrificação total da marca na Europa, estimada para 2028, revelou Uwe Hochgeschurtz, CEO do construtor alemão do grupo Stellantis. No entanto, já em 2024, todo o portefólio da marca já será eletrificado.

