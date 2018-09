ProCeed: Primeiro Kia "shooting brake"

Características

27.000€*



KIA PROCEED 1.0 T-gdi 120 cv



Motor: gasolina, dianteiro transversal, alumínio, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, injecção directa, turbo, intercooler, start/stop.

Cilindrada: 998 cc.

Potência máxima: 120 cv às 6.000 rpm.

Binário máximo: 172 Nm (1.500 às 4.000 rpm).

Velocidade máxima: n.d.

Aceleração máxima: n.d.

Transmissão: manual 6 velocidades.

Tracção: dianteira.

Consumos: n.d.

Emissões CO2: 130 g/km (Euro VI).



*Versão de entrada de gama



Lançamento: início de 2019

A poucas semanas da abertura do Mondial de Paris (4 a 19 de Outubro), a Kia desvendou o novo ProCeed, que vai ser uma das estrelas no Salão.

Linhas sedutoras, inspiradas no protótipo com o mesmo nome revelado em Frankfurt o ano passado, o ProCeed é o primeiro modelo da marca sul-coreana com uma silhueta "shooting brake" de cinco portas, um tipo de carroçaria até agora reservado aos construtores "premium".

Concebido no centro de estilo europeu da Kia na Alemanha, e fabricado na sua unidade de produção na Eslováquia, o ProCeed exibe o design mais ousado e desportivo da família Ceed. Vai estar disponível a partir do início do próximo ano, exclusivamente nas versões GT Line e GT, que se destaca, segundo o construtor, pelos elevados desempenhos, graças à motorização a gasolina 1.6 T-GDi de 204 cv, idêntica à do novo Kia Ceed GT.

A gama compreende ainda mais duas opções a gasolina - o tricilíndrico de entrada de gama 1.0 T-GDi de 120 cv e o quatro cilindros 1.4 T.GDi de 140 cv. A gasóleo, o ProCeed oferece o bloco 1.6 CRDi de 136 cv. Consoante as versões, podem montar caixa manual de seis velocidades ou automática de dupla embraiagem com sete relações.

Em termos estéticos, o Kia ProCeed não difere muito da variante familiar Sportswagon. Mas as dimensões são diferentes. Com os seus 4,605 metros de comprimento, o ProCeed é 5 mm mais longo que a SW e apresenta uma projecção dianteira superior. Os 1,42 metros de altura tornam a sua linha de tejadilho 43 mm mais baixa, ao mesmo tempo que a sua distância ao solo é 5 mm menor, situando-se nos 135 mm. Já a distância entre eixos (2,650 m é igual à dos outros modelos Ceed, dado que a plataforma utilizada (K2) é a mesma. Um ponto em comum na dianteira é a tradicional grelha 'nariz de tigre'. Mas vistos de trás ou de perfil, os modelos são completamente diferentes. Vidro muito inclinado, posição baixa do amplo pára-choques, luzes de LED a toda a largura e dupla saída de escape conferem uma pose mais assertiva e desportiva à nova estrela da Kia.

No interior, o estilo evolui mas pouco já que é praticamente idêntico ao da berlina, de aspecto clássico. As novidades são um novo volante e uma nova gama de bancos. A capacidade da bagageira é de 594 litros.

* - Negócios em Barcelona, a convite da Kia