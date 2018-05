Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.

TagWalk, www.tag-walk.com , é muito provavelmente a melhor ferramenta a que os investidores em peças de moda vintage e contemporânea tiveram acesso nos últimos tempos. Parte de uma ideia simples, mas genial, de uma ex-assistente de moda de uma revista, Alexandra Van Houtte, agora CEO da empresa que criou. No seu essencial, a TagWalk é um motor de busca de peças de moda, assente, para já, numa plataforma virtual.Numa primeira camada, a plataforma permite a pesquisa de informação, essencialmente visual, útil, mas não extraordinária. Assim, partindo da divisão básica entre moda masculina e feminina, o algoritmo da plataforma está configurado para pesquisas por criador, por colecção sazonal, por desfile, entre outras categorias.Numa segunda camada, que começa a testemunhar a sofisticação do motor de busca, a TagWalk permite também uma pesquisa extensa por tendências, por modelo e por "street" - aquilo que se detecta e usa nas ruas americanas e europeias -, bem como, categoria muito importante para os investidores, por novos talentos, especialmente criativos e marcas. Ou seja, a partir do momento em que os campos de busca são mais vastos e completos do que o normal, o investidor encontra, instintivamente, novos caminhos e temas de pesquisa, que são o que lhe interessa acima de tudo.Mas é, possivelmente, a terceira camada a mais importante para os pesquisadores sérios. De facto, a pesquisa a partir de um tema aparentemente aberto, por exemplo, "écharpe", mostra toda a potência da TagWalk. A informação gerada pela busca é verdadeiramente torrencial. Permite, entre outros indicadores, ver uma quantidade esmagadora de criadores e produtores daquele tipo de peça, ver os formatos e motivos da mesma, ver as datas das colecções, ver em que desfiles estiveram mais presentes, enfim, ver uma enorme quantidade de informação.A TagWalk é realmente um depósito de informação preciosa para todos aqueles que investem ou pretendem investir em peças de moda, vintage ou contemporânea. Numa altura em que este continua a ser um mercado interessante, marcar a TagWalk poderá ser uma escolha sensata.