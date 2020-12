A portuguesa família Vicente, bilionária angolana

Luís Vicente começou com a pera-rocha. Seguiram-se outros frutos e outros continentes, já com a ajuda do filho, Luís Manuel Vicente, que aproveitou as oportunidades e criou a grande marca angolana: os refrigerantes Blue.

