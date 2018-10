Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.

Os dois autores e proprietários da plataforma tiveram uma ideia simples, mas bastante trabalho para a concretizar. A ideia foi a de transformar a plataforma digital numa plateia para a enorme criatividade e exuberância da moda contemporânea africana, que pulula e surge em cada canto das cidades africanas.O trabalho complicado teve várias etapas. A Industrie Africa teve, primeiro, de ir ao encontro dos designers e criativos e seleccionar aqueles com produção consistente e duradoura. Dentro destes, teve depois de escolher os que são capazes de produzir colecções para nichos, mas em quantidades superiores a meia dúzia de exemplares por peça. Feita esta escolha, a plataforma teve de resolver o calcanhar de Aquiles dos criativos africanos, que é o de conseguirem trabalhar com sistemas logísticos seguros, que permitam o envio das peças à oferta. Finalmente, a Industrie Africa teve de cuidar de toda a dimensão estética de exibição, isto é, assegurar a qualidade da visualização dos designers e das peças na plataforma.O resultado, que já pode ser visto online, é bom. A plataforma está dividida por designers e também por tipologias de peças, da roupa à joalharia. A informação é abundante e profissional, especialmente sobre os percursos dos criativos e as suas ideias fortes. O mais interessante no projecto Industrie Africa é que a plataforma conseguiu reunir criativos de todo o continente, por vezes de sítios onde não se pensaria que é possível criar e produzir moda, e mostrar que as propostas são todas bastante distintas.Para o investidor no tema da moda, que continua a ganhar valorização todos os anos, a plataforma tem dois motivos de interesse. Primeiro, revela uma produção que raramente tem visibilidade no mundo ocidental. Segundo, permite um investimento matinal, que muitas vezes gera valorizações muito interessantes.