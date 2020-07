António Champalimaud, o fazedor de impérios

Desde os 19 anos até à sua morte, a vida de António Champalimaud foi inteiramente dedicada aos negócios. Começou como industrial no cimento e no aço e acabou a vender um império financeiro. No fim da vida não deixou um império empresarial, legou a Fundação Champalimaud e meios financeiros aos seus herdeiros.

