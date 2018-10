António Costa e a remodelação de dois géneros

Optimismo - Exame António Costa

O primeiro-ministro fez uma remodelação surpreendente. Sendo este um adjectivo de dois géneros, adequa-se na perfeição ao que aconteceu. Por um lado, criou um facto político quando já existia outro dominante, a apresentação do orçamento, fazendo com que a oposição se dispersasse nas críticas e diminuindo a eficácia das mesmas. Por outro, removeu os pontos fracos do Governo na sua relação com o eleitorado. A Saúde, que afecta todos os portugueses, a Cultura, que mexe com os intelectuais, fazedores de opinião, e a Economia, que comunica com os empresários. Foi certeiro.

O pedido de demissão do chefe do Estado-Maior do Exército só pecou por tardio. Aliás, ele devia ter acontecido antes, muito antes, de o ministro da Defesa ter solicitado a sua saída do Governo. Azeredo Lopes era o responsável político pelo que sucedeu em Tancos, Rovisco Duarte tinha a tutela funcional deste quartel. Ou seja, cabia-lhe assumir as consequências do roubo de Tancos, uma quebra de segurança gravíssima que todos quiseram mitigar. As aparências podem iludir, mas este imbróglio transmite a sensação de que os militares se colocam acima do país e não têm de dar explicações a ninguém.