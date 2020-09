Azevedo: um império feito numa geração

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Belmiro de Azevedo construiu, numa geração, um dos maiores grupos empresariais portugueses. Tudo começou em Tuias, freguesia de Marco de Canaveses, onde nasceu a 17 de fevereiro de 1938. Era o mais velho de oito irmãos. Na escola primária, o professor Carlos da Silva Andrade incentivou a família a dar-lhe uma educação diferente.Em outubro de 1949, foi estudar no Liceu Alexandre Herculano no Porto, passando a viver com o padrinho,...