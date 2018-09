O icónico David Bowie, sob o olhar de Terry O'Neill, Markus Klinko, Norman Parkinson, Justin de Villeneuve e Gerald Fearnley, vai estar representado no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia, na exposição "Iconic Bowie", composta por 40 fotografias do cantor britânico, que morreu a 10 de Janeiro de 2016. As imagens atravessam a vida do camaleão do rock, desde a capa do seu álbum de estreia até ao início do século XXI, não esquecendo os míticos alter egos como "The Thin White Duke" e "Ziggy Stardust". Apresentada pela primeira vez em Portugal, a exposição conta com a curadoria de Cristina Carrillo de Albornoz e de David Fonseca, numa parceria com a Iconic Images. Está em exibição até dia 4 de Novembro. O programa inclui eventos paralelos, como concertos e a estreia em Portugal do documentário "The Last Five Year", do realizador britânico Francis Whately, que nos mostra os últimos anos da vida de Bowie.